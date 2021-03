Une icône de Halo a été détournée pour en faire le symbole de Ra’s Al Ghul dans le film Zack Snyder’s Justice League

On ne parle pas beaucoup de cinéma sur le site, en dehors des adaptations de jeux, mais cette anecdote a de quoi être notée. Si vous êtes un tant soit peu fan de l’univers DC Comics ou des super-héros en général, vous n’êtes pas sans savoir que le film Justice League va s’offrir une seconde jeunesse avec Zack Snyder’s Justice League, qui n’est autre que la vraie version du film pour son réalisateur. Alors que le film est sur le point de sortir, un easter egg a intrigué plusieurs personnes, surtout chez les fans de la série Halo.

Checking out @ZackSnyder ‘s #justiceleague display in Dallas & saw this little gem on #Deathstroke ‘s costume worn by @JoeManganiello! The bottom symbol over the shoulder is Ra’s al Ghul! I hope a Deathstroke movie w/ Joe happens. It’s such a Great backstory!#attdesigndistrict pic.twitter.com/zVo1uWzcby

— Geoff Reeves (@GeoffReeves) March 11, 2021