Hades : Thésée était le héros du jeu à la place de Zagreus au début du développement

Celles et ceux qui ont joué à Hades savent probablement que Thésée n’est pas le personnage le plus agréable du jeu, et probablement le plus ridicule des habitants des Enfers. Le grand héros grec aurait cependant pu être le protagoniste du jeu si l’on en croit Amir Rao, co-fondateur de Supergiant Games.

Avez-vous entendu parler du jeu de Thésée ?

Durant une interview sur Clubhouse repérée par The Verge, le co-fondateur du studio a révélé quelques détails sur les premiers concepts du jeu, qui s’appelaient tout d’abord Minos. L’histoire ne devait pas du tout mettre en scène Zagreus mais Thésée, qui avait forcément un look bien différent que celui que l’on voit dans le jeu final.

On y suivait les aventures du héros dans le labyrinthe de Crète, et c’est avec ce lieu à la nature changeante et perturbante que les développeurs auraient pu s’appuyer pour construire un level-design qui fonctionnerait bien avec la notion de rogue-lite. Amir Rao déclare que chaque nouvel essai aurait raconté le mythe de Thésée d’une différente manière. Le seul problème là dedans, c’est que le studio n’arrivait pas à donner vie au personnage de Thésée :

« Quand nous essayions de donner vie au protagoniste, il avait le risque d’être vraiment très générique. Mais à chaque fois que lui ajoutions des détails spécifiques à sa personnalité, il ne ressemblait plus vraiment à Thésée. »

C’est Greg Kasavin, directeur créatif du jeu, qui a apporté la solution, en pensant que presque tout dans le jeu pouvait être conservé, mais qu’il fallait recaster Thésée par Zagreus. Il en aurait eu l’idée après des recherches sur les mythes autour du personnage, qui lui ont fait prendre conscience qu’il y avait beaucoup de choses à explorer avec ce personnage :

« Visiblement, il n’y a pas beaucoup de mythes à propos d’Hadès, car les Grecs avaient juste très peur de lui. alors ils ne parlent pas de lui… […] Hadès est l’un de ces dieux grecs les plus emblématiques. Et pourtant, il y a si peu d’histoires sur lui, et il a un fils ? »

C’est sur ces recherches que Zagreus a commencé à se faire une place dans le jeu, avec le reste des éléments du titre qui se sont mis rapidement en place selon Rao. Thésée a alors été réécrit comme un antagoniste, avec une personnalité qui collait plus au rôle qu’il a dans le jeu selon l’équipe, et donne ainsi lieu à un combat mémorable.

Hades est disponible sur PC et Nintendo Switch. La version Switch physique du jeu est toujours disponible à l’achat.