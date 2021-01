Hades : Le jeu de Supergiant Games réimaginé en jeu de tarot avec des fan arts

Hades aura certainement marqué l’année 2020, surtout au sein de l’équipe puisque nous avons décidé de lui attribué l’AG Awards du meilleur jeu de l’année 2020. Le jeu de Supergiant Games inspire également énormément les artistes, qui publient de nombreux fan arts du jeu, souvent avec beaucoup de talent. C’est le cas de Bones (@riotbones), qui a imaginé à quoi pourrait ressembler un jeu de tarot à l’image du jeu.

hades game tarot

thank you so much @SupergiantGames for this incredible game!! 🖤#Hades #HadesGame pic.twitter.com/uvss3rDDgD

— bones 💀 @ zine grind (@riotbones) January 14, 2021