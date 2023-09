Gunbrella sortira son flingue-parapluie le 13 septembre sur PC et Switch

Sortez couverts

Avec une telle proposition, vous imaginez bien que l’on retrouve Devolver Digital derrière : Gunbrella, c’est la nouvelle production du studio Doinksoft, que l’on connait pour les sympathiques Gato Roboto et Demon Throttle. Il se positionne comme un jeu d’action et d’aventure en 2D et aux fortes composantes metroidvania. Défini par son style noir-punk, l’intrigue nous fait suivre un bûcheron bourru qui débarque dans une ville hostile, où il va devoir mener une enquête malgré lui, équipé de son gros pétoire.

Un flingue qui fait également office de parapluie (ou l’inverse ?), qui vous permettra de vous battre, de glisser, de courir et bien d’autres actions que l’on pourra découvrir au fur et à mesure. Un mélange d’action et d’humour propre à la scène indépendante, que l’on pourra retrouver le 13 septembre sur PC et Nintendo Switch. Histoire d’encourager les précommandes, le studio annonce que pour tout achat de Gunbrella avant la sortie, une copie de Gato Roboto est proposée gratuitement. Un petit bonus non négligeable puisque leur précédent titre était une bonne trouvaille.