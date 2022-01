Guild of Ascension annonce sa date de sortie sur Switch pour le 19 janvier

Vous l’aviez peut-être découvert lors de la précédente édition de l’AG French Direct : Guild of Ascension, dernière production en date du studio québécois WhileOne Productions, va faire son entrée sur la console hybride de Nintendo. Bonne nouvelle, pour ce début d’année, le titre officialise une date de sortie.

Une arrivée imminente

Tactical RPG aux composantes roguelite déjà disponible sur PC, Guild of Ascension avait confirmé l’existence d’une version Switch début novembre. Désormais, on a une date de sortie fixée au 19 janvier 2022, soit dans deux petites semaines. Le titre ouvre d’ailleurs ses précommandes sur l’eShop en affichant un prix à 16.99€.

Dans Guild of Ascension, vous devez gravir les étages d’une mystérieuse tour en enchaînant les affrontements. Les combats prennent la forme d’un mélange entre tour par tour et temps réel où il faudra bien coordonner ses deux personnages pour réaliser des combos. Sur Steam, le soft affiche des évaluations positives, et peut donc s’inscrire comme un passe-temps agréable pour ce début d’année en attendant des sorties plus majeures.