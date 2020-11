Cette astuce de Spyro Reignited Trilogy vous permettra de débloquer le trophée / succès Elevé en plein air – Libérer un poulet prisonnier dans Spyro The Dragon. Pour le réussir, vous allez devoir vous rendre dans le monde Les Créateurs d’animaux et plus précisément, au Marais Brumeux.

Comment libérer le poulet prisonnier ?

Pour réaliser cet objectif, il faudra vous rendre derrière une tour en ruine. Vous y trouverez un ennemi à vaincre avant de pouvoir libérer le poulet, prisonnier de sa cage. Il est assez facile de réaliser ce trophée / succès, il vous suffit de prendre le temps d’explorer le niveau dans son intégralité.

