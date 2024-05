Voici quelques conseils de base qui vont vous aider à bien débuter votre partie dans Wuthering Waves.

Ne gaspillez pas vos ressources liées aux personnages

Au début du jeu, vos ressources sont précieuses. Vous aurez sans doute vite envie de monter le niveau de vos personnages et de leurs armes, mais attention. Mieux vaut d’abord voir quels personnages vous préférez et quelles armes et Echos lui vont le mieux. Par ailleurs, ne vous embêtez pas trop à monter le niveau des équipements de raretés communes ou rares, visez plutôt les raretés épiques (en violet) ou supérieures. Il n’est pas utile de faire monter le niveau de tous vos personnages. Sélectionnez plutôt ceux que vous affectionnez vraiment et qui vous sont utiles.

Changez de personnage au bon moment

Lors des combats, les personnages disposent d’une compétence d’Intro qui peut se déclencher uniquement si vous changez de protagoniste au bon moment. Pour savoir si un personnage est prêt à lancer son attaque d’Intro, regardez son profil qui va bouger et vibrer lorsque la compétence est prête.

Constituez une équipe équilibrée

Rien ne sert d’aller au combat avec trois DPS principaux, tout comme avoir trois personnages de soutien dans votre équipe pourra être superflu. L’idéal est d’embarquer un main DPS, qui restera longtemps en jeu, puis un sub-DPS qui peut faire des dégâts ou lancer des boosts même lorsqu’il n’est pas actif, et enfin un personnage de support qui peut vous soigner ou lancer un bouclier.

Tuez tous les monstres pour les Echos

C’est triste à dire, mais tuez absolument tous les monstres que vous croiserez sur votre chemin. Cela vous aidera à obtenir des Echos, qui sont des équipements à placer sur vos personnages. Il faut donc régulièrement tuer des ennemis pour obtenir ces récompenses primordiales, et ainsi augmenter le niveau de votre Base de Données.

Ne placez pas n’importe quel Echo sur n’importe qui

Une fois ces Echos en poche, ne laissez pas l’IA les placer n’importe comment. Vérifiez bien si les Echos boostent les capacités de vos héros. Par exemple, rien ne sert d’équiper des Echos qui boostent les dégâts Electro sur un personnage Glacio, tout comme il sera préférable de placer des Echos d’attaque sur des personnages offensifs, plutôt que des Echos de soin.

Explorez pour trouver rapidement les points de téléportation

Wuthering Waves dispose de vastes étendues à explorer pour récupérer moult récompenses, et il serait dommage de s’en priver. On va surtout vous recommander ici d’aller activer les tours qui lèvent le voile sur la map. Cela vous aidera à mieux vous orienter, et elles seront aussi bien utiles plus tard pour éviter de vous retaper des allers-retours à pied.

Récupérez les Boîtes à Sonance

Lorsque vous explorerez les environs, vous tomberez parfois sur des Boîtes à Sonance. Ces cubes lumineux sont disponibles en plus d’une centaine d’exemplaires un peu partout dans le monde, et en les rapportant à Jinzhou au marchand de reliques, vous obtiendrez des récompenses très importantes. Ouvrez l’oeil !

Dépensez toute votre énergie

Pour optimiser votre temps de jeu, mieux vaut vite dépenser l’énergie à votre disposition pour aller récupérer des matériaux d’ascension pour vos personnages ou vos armes. Avoir votre énergie pleine, c’est toujours du temps perdu (du moins si vous visez l’efficacité avant tout). Allez donc tuer des boss dès que possible, en les choisissant bien pour que cela soit utile pour vos personnages préférés.

Remplissez le Guide Solaris

En effectuant des défis et en progressant, vous remplirez naturellement certains objectifs de votre guide. Vous n’y ferez peut-être pas attention, mais jetez-y un oeil régulièrement pour savoir ce qu’il vous est proposé de faire, afin de ne pas manquer une tâche à effectuer qui vous rapporterait gros.

Faîtes attention à vos invocations

En début de partie, il est normal de vouloir invoquer des personnages à tout-va pour remplir son équipe. Attention toutefois à ne pas trop gâcher vos Astrites, notamment en dépensant par erreur cette monnaie sur la bannière principale. Mieux vaut se réserver pour la bannière limitée, du moins si le personnage mis en avant vous plaît.

