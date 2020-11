Cette astuce de Spyro Reignited Trilogy vous permettra de débloquer le trophée / succès Chasseur de papillons – Ruines du désert : trouver les deux jarres de papillons dans Spyro : Year of the Dragon. Pour le réussir, vous allez devoir vous rendre dans le monde de la Montagne de Minuit et plus précisément dans le niveau Ruines du désert.

Où trouver les deux jarres de papillons

Pour réussir cet objectif, il vous faudra trouver et détruire les deux jarres contenant un papillon. Ces deux jarres sont un peu compliquées à trouver mais pas impossible. Pour trouver la première, dirigez vous vers la zone bonus de Sheila. Pour trouver la seconde, elle se trouve du côté du bâtiment en contrebas. Un objectif demandant donc de l’observation mais qui ne devrait pas poser trop de problèmes.

