Baldur’s Gate 3 : Voici 10 astuces pour gagner tous les combats

En complément de notre guide débutant introduisant les grandes lignes de Baldur’s Gate 3 aux novices, voici quelques conseils concernant les combats du jeu au tour par tour. Pour certains, cette partie pourra sembler assez difficile à appréhender, mais voici quelques points qui vous aideront à y voir plus clair et bénéficier de nombreux avantages stratégiques.

Les mages et les sorts

Dans Baldur’s Gate 3, l’utilisation de la magie, et plus généralement la classe du mage, sont soumises à quelques restrictions. En effet, vous ne pouvez pas utiliser vos sorts indéfiniment. Cela peut sembler assez handicapant à première vue, mais cela renforce au contraire la dimension stratégique du titre, d’autant qu’il est possible de mieux gérer cette limitation au fil du temps.

Concrètement, chaque sortilège est lié à un niveau de sort (I, II, III). Les sortilèges de bases ne sont pas concernés par cette règle et peuvent donc être utilisés comme bon vous semble. Chaque membre de votre équipe dispose d’un nombre d’emplacements de sort défini. Il y a des emplacements pour chaque niveau de sort. Le gain de niveau permet d’ailleurs de gagner plus d’emplacements de sort. Ces derniers sont indiqués au-dessus de votre barre de sort sous forme de cases bleues lors que les emplacements sont disponibles, et grises lorsqu’ils ont été utilisés.

Heureusement, certaines capacités, comme celle du mage, vous permet de régénérer des emplacements de sort. Toutefois (hormis quelques exceptions), le meilleur moyen reste un long repos au camp qui rechargera tout d’un coup. Veillez également à bien gérer vos sorts selon les situations. En effet, vous ne pouvez avoir qu’un nombre restreint dans votre barre de sort. Il vous faut donc le modifier en conséquence selon la situation.

Cela est particulièrement vrai pour un mage comme Gayle notamment. Celui-ci peut apprendre de nombreux sorts via les parchemins moyennant quelques pièces d’or (on vous conseille d’ailleurs de le faire quand c’est possible). Vous vous retrouvez ainsi avec un tas de sortilèges qu’il vous faudra gérer, cependant veillez à vous spécialiser au maximum si vous débutez. Par ailleurs, les parchemins de sort sont aussi un bon moyen de lancer « gratuitement » des sortilèges en cas de besoin.

Si le combat est trop dur, revenez après avoir gagné 1 ou 2 niveaux

Si vous aimez explorer de fond en comble, vous allez parfois vous retrouvez face à des combats assez difficiles à appréhender. Pour avoir une idée de la difficulté, veillez à bien observer le niveau de vos ennemis (visible même hors combat) afin de voir si vous avez une chance de les vaincre. Les combats de Baldur’s Gate 3 sont assez exigeants, on vous conseille donc d’avoir au moins le même niveau que vos ennemis avant d’engager les hostilités.

S’ils sont trop forts, explorez ailleurs et revenez une fois que vous êtes assez fort. C’est l’une des raisons qui vous obligent à sauvegarder à tout bout de champ.

Utilisez l’environnement

Les effets magiques, ou ceux provoqués par des flèches ou des flasques, peuvent faire de lourds dégâts si l’on utilise l’environnement à bon-escient. L’un des sorts que l’on vous conseille d’avoir assez rapidement, c’est la « Graisse ». Une fois lancé, il fait apparaître une énorme flaque de graisse sur une large zone. Les ennemis ont ainsi de grandes chances de glisser et de tomber, mais vous pouvez aussi lancer un sort basique de feu pour enflammer la graisse et faire une énorme attaque de zone.

Il s’agit de tour par tour, donc vous avez le temps de bien observer ce qui vous entoure. Vous pouvez détruire un pont en bois pour faire tomber des ennemis et les tuer instantanément ou encore tirer sur un tonneau de poudre pour le faire exploser. Les possibilités ne manquent pas. Vous pouvez aussi tremper vos armes dans du feu pour gagner des dégâts supplémentaires assez facilement. Une des méthodes les plus simples pour ça est de jeter une bougie de votre inventaire au sol pour tremper votre arme ou une flèche avant d’attaquer.

Engagez le combat de manière discrète

La meilleure façon de prendre l’ascendant dans un combat est de surprendre ses adversaires. C’est pourquoi on vous conseille de toujours mettre votre groupe en mode discrétion (la première icône en partant du bas en dessous des portraits). Cela vous permet souvent de gagner rapidement un combat en faisant d’énormes dégâts à des ennemis rassemblés dans une même zone ou bien de tuer petit à petit les ennemis isolés qui ne pourront pas servir de renfort.

En outre, sachez que vous pouvez placer les membres de votre équipe au préalable de façon à surprendre vos ennemis avec chacun d’eux. Une fois en mode discrétion, vous pouvez observer le champ de vision des ennemis en rouge. Cela est particulièrement utile pour les dégâts à distance, notamment Astarion qui peut décocher des flèches discrètes faisant d’énormes dégâts.

Positionnez-vous bien

Parfois, les combats s’engageront durant un dialogue qui a mal tourné. Il est toutefois nécessaire de bien placer les membres de votre équipe quand vous en avez l’occasion. Lorsque vous sentez qu’une conversation tourne au vinaigre, vous pouvez changer de personnage (via une icône en bas à gauche lors des dialogues) pour déplacer vos trois compagnons.

Placez votre archer en hauteur pour gagner en chance de toucher votre cible et en dégât, de même que votre mage pour éviter qu’il se frotte aux ennemis de mêlée. Par contre, vous pouvez placer un guerrier de mêlée comme Karlach près des ennemis pour frapper fort et activer des attaques d’opportunité (lorsqu’un ennemi tente de se déplacer alors que vous êtes à portée, il subit une attaque).

Utilisez vos actions bonus intelligemment

A chaque tour, les personnages bénéficient d’une action pour lancer une attaque ou un sort, et une action bonus qui vous permet d’effectuer des mouvements spéciaux. Vous pouvez sauter pour atteindre rapidement un ennemi ou vous désengager pour fuir sans subir d’attaque d’opportunité. Elles ne sont clairement pas à négliger et elles peuvent même être essentielles pour les archers qui jouent sur les attaques discrètes comme Astarion qui peut activer deux actions bonus par tour (pour pouvoir se cacher de nouveau après une attaque).

Lancer des potions pour soigner vos compagnons

Nous avons vu que les sorts sont précieux car limités et cela inclus bien évidemment les sorts de soin. Dans Baldur’s Gate 3, le meilleur moyen de vous soigner à moindre coût est de lancer une potion de soin pour la faire exploser sur un coéquipier. Vous pouvez même soigner plusieurs alliés groupés puisque la zone d’effet est assez large (vous pouvez également utiliser cette méthode hors des combats).

Utilisez la capacité la plus puissante du jeu : la poussée

Baldur’s Gate 3 nous fait profiter de son level design très vertical. Grâce à l’action bonus « poussée » il est possible d’éloigner un ennemi trop encombrant ou bien de l’envoyer valser sur un sol enflammé par exemple. Cependant, la meilleure utilisation de cette capacité est de faire en sorte de pousser vos ennemis pour les faire tomber de très haut. Généralement, la chute est mortelle ou cause d’énormes dégâts. S’il y a un gouffre, le « One Shot » est même assuré. Cette technique peut vous faire gagner des combats particulièrement difficiles en mettant K.O. rapidement un boss très embêtant.

Dans le pire des cas, l’ennemi qui a chuté perdra un tour à grimper pour revenir à la charge. Veillez tout de même à avoir un personnage avec une bonne constitution comme Karlach pour assurer une bonne poussée. Il y a des sorts qui peuvent pousser plusieurs ennemis sur une zone en cône. En bref, si vous voyez un ennemi prês du vide ou d’une falaise, vous savez quoi faire. Gardez tout de même en tête que l’ennemi peut en faire autant.

Gardez des caisses dans votre inventaire

Baldur’s Gate 3 est riche en possibilités et il est possible de contourner presque toutes les règles des RPG classiques afin de bénéficier d’avantages. Voici une astuce qui illustre bien la chose. On vous recommande ainsi d’avoir toujours des caisses en bois dans votre inventaire (3 ou 4). Vous pouvez ainsi les empiler avant un combat et grimper dessus pour bénéficier d’une zone en hauteur gratuite. Vous pouvez aussi placer ces caisses devant une porte pour la bloquer et éviter que des renforts gênants arrivent trop vite.

Achetez les équipements de vos ennemis pour les affaiblir

Lors des dialogues avec certains PNJ (qui deviendront souvent de potentiels ennemis) il est possible de commercer avec eux en cliquant sur une icône en bas à gauche de l’écran. Cela peut être un bon moyen de les affaiblir avant un affrontement en achetant leurs potions de soin ou des flèches spéciales.

Vous voilà maintenant prêts au combat pour faire face aux défis de Baldur’s Gate 3.