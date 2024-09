GTA 6 : Le groupe Heaven 17 s’en prend à Rockstar suite à un cachet insuffisant pour utiliser l’un de ses morceaux en jeu

Si vous ne connaissez pas Heaven 17, sachez qu’il s’agit là d’un groupe qui a connu ses heures de gloire dans les années 80 et dont le tube « Temptation » ne vous est peut-être pas inconnu, surtout si vous aimez le film Trainspotting. Un morceau que Rockstar voulait visiblement intégrer dans l’une des radios de GTA 6 selon Martyn Ware, membre du groupe. Ce dernier affirme avoir reçu une offre de la part du studio, qu’il fustige cependant en public (relayé par Eurogamer) en indiquant un cachet bien trop faible par rapport à l’énorme succès de la saga :

Notez que sur le tweet du musicien au langage fleuri, il confond les bénéfices de GTA 5 avec ceux de GTA 6, qui n’est pas encore sorti. Mais au-delà du bras d’honneur qu’il envoie à Rockstar, on pourra effectivement s’étonner que le studio offre un cachet aussi faible aux ayants droits des morceaux utilisés dans ses radios, étant donné les bénéfices monstrueux de la saga.

Il serait maintenant intéressant de comparer ce cachet à celui d’autres artistes plus connus pour voir les différences de prix, mais tout le monde n’est pas prêt à se fâcher avec le géant qu’est Rockstar.

I was recently contacted by my publishers on behalf of Rockstar Games re the possibility of using Temptation on the new Grand Theft Auto 6

Naturally excited about the immense wealth that was about to head my way, I scrolled to the bottom of the email re the offer…

— Martyn Ware 🦉 (@martynware) September 7, 2024