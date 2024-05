GreedFall 2: The Dying World nous parle de ses inspirations artistiques dans une nouvelle vidéo

Le choc des cultures

Pour nous parler de la patte visuelle de ce deuxième épisode, qui de mieux que Cyril Tahmassebi, directeur artistique du projet ? Ce dernier nous explique aujourd’hui en vidéo comment ce nouvel opus compte aller explorer des biomes bien plus variés, mais aussi bien plus nombreux.

En témoigne les nouveaux artworks partagés, qui nous présentent des influences orientales, aussi bien dans le look des personnages que dans l’architecture globale, tout en mélangeant tout cela à un aspect plus occidental. Un choc des cultures qui permet à GreedFall 2 d’avoir un cachet unique et de proposer une aventure un peu plus riche que le jeu précédent d’un point de vue artistique.

Pour rappel, GreedFall 2: The Dying World est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, mais avant sa sortie finale, il passera par une phase d’accès anticipé (uniquement sur PC) qui va démarrer dès cet été. Elle contiendra les trois premiers chapitres de l’histoire principale ainsi que trois lieux différents à visiter (Teer Fradee, Thynia et Uxantis). La version complète est quant à elle prévue pour 2025.