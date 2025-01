Grâce à Sonic 3, la franchise Sonic a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office

Paramount et Sega avaient visiblement raison d’avoir confiance en la réussite de Sonic 3 avant même sa sortie. Puisque le film est parvenu à battre Mufasa: Le Roi Lion au box-office américain (mais pas au box-office mondial), les deux entreprises n’ont désormais plus peur d’une quelconque concurrence et peuvent déjà penser à la suite. Voir le film Sonic 4 être déjà annoncé n’est en rien une surprise lorsque l’on jette un œil aux chiffres réalisés par le dernier film en date, qui permet à la saga de dépasser un cap symbolique.