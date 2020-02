Godhood se met à jour avec plus de contenu

L’été dernier, Godhood, le jeu dans lequel vous pouvez créer votre propre religion et incarner la divinité qui devra réunir autour d’elle le plus d’adeptes, avait fait une sortie remarquée en accès anticipé. Doté d’une idée originale et de mécaniques de jeu peu communes, le titre pâtissait malgré tout d’un contenu (à sa sortie) un peu limité et une sensation de répétitivité assez prononcé.

Avec la mise à jour déployée aujourd’hui, le 28 février, les développeurs allemands d’Abbey Games entendent corriger le tir et exploiter pleinement le potentiel ludique du jeu.

Approfondir l’idée de base de Godhood

Dans leur note de mise à jour, les créateurs indiquent en effet que l’update a pour vocation principale un approfondissement majeur des mécaniques du titre. Cela se traduit notamment par une refonte de la gestion de la ville, du fonctionnement des rituels et de la manière dont la divinité influe sur ses sujets.

Plus globalement, les arbres de développement ainsi que le système des classes et des capacités ont été repensés pour accroître les possibilités d’action et démultiplier les possibilités d’évolution de nos parties en fonction de nos choix.

Une belle initiative qui pourrait bien convaincre les sceptiques ou les plus déçus d’entre nous de revenir sur le titre pour enfin profiter pleinement des promesses originelles du projet.

Pour le détail de la mise à jour « Newfound Shores », vous pouvez vous référer à la page Steam du jeu.