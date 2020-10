Ghost of a Tale arrive ce mois-ci sur Nintendo Switch

Voilà un titre qui prend son temps dès lors qu’il est porté sur d’autres plateformes. D’abord sorti sur PC le 13 mars 2018, puis l’année d’après, le 12 mars, sur PlayStation 4 et Xbox One, Ghost of a Tale va débarquer une nouvelle fois plus d’un an plus tard sur Nintendo Switch.

Tilo s’infiltre su la console nomade de Nintendo

Le jeu d’action/infiltration de SeithCG et Plug In Digital sera donc jouable partout chez soi ou en déplacement dès le 8 octobre prochain sur Switch. Pour rappel, vous incarnez Tilo, une petite souris faite prisonnière par des rats anthropomorphes, qui tente de s’échapper tout en projetant de secourir sa bien-aimée Merra. Prenant place dans un univers médiéval, le titre base son gameplay sur l’infiltration, où le combat est impossible en cas de détection de la part des ennemis, et se destine ainsi aux plus prudents d’entre vous.

Ghost of a Tale reste donc également disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.