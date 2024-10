Ghost Bike devient Wheel World et reporte sa balade à vélo en 2025

Passage au garage avant de se remettre en selle

Nous aussi, on préférait son nom précédent, mais Wheel World a au moins autant de charme qu’avant et il nous le prouve avec une nouvelle vidéo de gameplay. Et si cela nous fait plaisir de revoir le jeu en action, il y a quelques nouvelles un peu moins réjouissantes à noter.

D’abord, Wheel World ne sortira pas en 2024 comme cela était prévu auparavant, mais au début d’année 2025. Histoire de ne pas se mettre de pression, le studio n’a pas annoncé de date précise pour le moment.

L’autre nouvelle qu’il faut noter, c’est que le jeu n’est visiblement plus prévu sur les consoles d’ancienne génération. Il ne devrait donc pas sortir sur PS4 et Xbox One, mais seulement sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series. On espère maintenant que la fin du développement se fera sans embûche et que la situation chez Annapurna n’affectera pas trop ce titre des plus prometteurs.