Gex Trilogy : La série de jeux de plateformes sera de retour cet été dans une compilation

Une compilation avec quelques éléments inédits

Après des mois de silence, on sait enfin à peu près quand il sera possible de jouer à cette trilogie. Cela reste vague, mais Limited Run Games nous promet que Gex Trilogy sera disponible à partir de cet été sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. On notera donc la disparition de la version PS4, qui avait pourtant été annoncée en 2023.

On voit maintenant à quoi ressemblera cette compilation, qui va remettre au goût du jour les trois épisodes de la saga avec quelques nouveautés au passage. On retrouvera ainsi une fonctionnalité de « rewind » et des sauvegardes pour éviter la frustration, ainsi que du contenu bonus inédite avec une interview jamais vue, un lecteur de musique ou encore des publicités de l’époque. De quoi rendre hommage au gecko, même si les remasters semblent se contenter d’un lissage visuel digne du service minimum ici (au moins, le charme de l’époque est conservé).