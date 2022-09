Games with Gold : Seulement deux jeux seront disponibles en octobre sur Xbox

Comme tous les mois, Microsoft présente de nouveaux jeux pour les abonnés Xbox Live. A l’instar du PlayStation Plus, il est possible de récupérer quelques titres et de les découvrir sans frais supplémentaires. Cependant, il semblerait que les Games With Gold approchent doucement du clap de fin, avec moitié moins de jeux. Voici les jeux d’octobre 2022.

Bientôt la fin des Games With Gold ?

Pour ne pas changer, les Games With Gold permettent de récupérer des jeux sur les consoles Xbox. Cependant, pour ce mois d’octobre, nous n’aurons que deux jeux proposés au téléchargement, contre les quatre habituels. Les titres issus de la Xbox 360 disparaissent ainsi définitivement. Un premier signe de la fin des Games With Gold ? Probablement. Il faut dire qu’avec l’avènement du Xbox Game Pass et le rapprochement avec l’abonnement Live dans sa formule Ultimate, on s’attendait tous à ce que le service finisse par disparaître.

Voici les jeux que l’on pourra télécharger en octobre :

Windbound (du 1er au 31 octobre)

Bomber Crew Deluxe Edition (du 16 octobre au 15 novembre)

Le premier est un jeu d’aventure et de survie relativement bien accueilli et qui nous fera voyager en mer et sur une île déserte où il faudra trouver des moyens pour survivre et naviguer. Le second est un jeu de simulation stratégique où il est nécessaire de recruter, développer et gérer son équipe sur le front.