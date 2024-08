Game Informer, monument de la presse JV anglophone, ferme ses portes du jour au lendemain

La fin d’un magazine culte

L’équipe était pourtant au travail sur son prochain numéro, mais ce matin, elle a été informée par les ressources humaines que tout le monde était licencié, et ce dès maintenant. Kotaku précise que personne n’était au courant d’une telle décision, au point où un employé en déplacement professionnel pour couvrir l’actualité l’a appris il y a peu, en plein voyage.

La direction de Game Informer s’est simplement fendue d’un simple tweet déclarant :

« Après 33 années passionnantes à vous apporter les dernières nouvelles, critiques et informations sur le monde en constante évolution du jeu vidéo, c’est avec le cœur lourd que nous annonçons la fermeture de Game Informer. Des premiers jours des aventures pixelisées aux royaumes virtuels immersifs d’aujourd’hui, nous avons été honorés de partager ce voyage incroyable avec vous, nos fidèles lecteurs. Même si notre aventure s’arrête, la passion pour le jeu que nous avons cultivée ensemble continuera de vivre. Merci de faire partie de notre quête épique, et que vos propres aventures gaming ne finissent jamais. »

The Final Level: Farewell from Game Informer 🕹️ pic.twitter.com/tmrEB2TE7U — Game Informer (@gameinformer) August 2, 2024

Peu de magazine trentenaires sont encore debout aujourd’hui, et si Game Informer possède également un site internet très visité et riche en informations, il était surtout connu pour son édition papier, avec bien souvent de superbes couvertures. Il arrivait régulièrement à avoir des exclusivités (à l’image de son coverage sur Dragon Age: The Veilguard tout récemment) comme peu de sites peuvent aujourd’hui en avoir, à l’exception d’IGN.

Alors, quelle est la raison de cette fermeture ? Pour le moment, on l’ignore, mais Kotaku nous donne une piste à creuser. Game Informer appartient au groupe GameSpot, qui, on le sait, a vécu des années difficiles avec la disparation progressive des boutiques. Mais c’est surtout son PDG qui poserait problème ici. Ryan Cohen est connu pour être un sacré personnage n’ayant pas sa langue dans sa poche, et qui rencontrerait surtout des problèmes avec la justice. Il serait actuellement poursuivi en justice pour délit d’initié à hauteur de 47 millions de dollars. Une sacrée accusation qui pourrait donc remettre en cause la totalité de l’entreprise.

Quoiqu’il en soit, voir Game Informer est une terrible pour l’ensemble de la presse internationale. Il ne reste plus qu’à espérer que ses employés puissent rebondir ailleurs.