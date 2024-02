Marvel’s Spider-Man 2 et Baldur’s Gate 3 sont les grands gagnants des DICE Awards

Il y a des cérémonies de récompenses qui comptent plus que d’autres dans l’industrie, et pour certains studios, les DICE Awards ont une saveur toute particulière. Les récompenses sont ici attribuées par des professionnels de l’industrie, ce qui donne l’occasion aux artistes de vérifier s’ils sont reconnus par leurs pairs. C’est hier que s’est déroulé la dernière édition des DICE Awards, et voici qui en sont les grands gagnants.