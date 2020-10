Frost Giant Studios lève 4,7 millions de dollars pour créer « le prochain grand RTS sur PC »

Voilà une nouvelle qui ravira un bon nombre de joueurs et de joueuses. Tim Morten et Tim Campbell, deux personnalités bien connues de l’industrie vidéoludique pour avoir travaillé sur StarCraft II, Wasteland 3, Warcraft III: The Frozen Throne et le projet annulé Command & Conquer 2: Generals 2, ont annoncé avoir fondé Frost Giant Studios et levé 4,7 millions de dollars pour concevoir « le prochain grand RTS sur PC. »

Des ancien(ne)s de Blizzard au rendez-vous

D’après le site officiel de l’entreprise, l’équipe de développement, qui souhaite « perpétuer l’héritage de la narration épique, du gameplay coopératif innovant et des célébrations esport qui font du RTS un succès », se constitue principalement d’ex-membres de Blizzard qui ont grandement contribué à la renommée de StarCraft II comme Ryan Schutter, Kevin Dong, Joseph Shunk, Austin Hudelson et Jesse Brophy. Notez que ce dernier était également Principal Artist sur Diablo IV.

Selon le site GamesIndustry, les fonds levés permettront « de commencer à développer un prototype de gameplay, mener des études de consommation et étendre les opérations du studio. » Tim Morten a aussi précisé que « créer un digne successeur au genre RTS prendra du temps. » N’attendez donc pas de nouvelles du projet avant un bon moment.