Frontier Developments acquiert Complex Games, le studio canadien derrière Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters

Connu essentiellement pour avoir conçu en interne les titres à succès Planet Coaster, Planet Zoo, Elite Dangerous ainsi que le récent F1 Manager 2022 pour ne citer qu’eux, Frontier Developments possède également un label d’édition depuis quelques temps. Intitulé Frontier Foundry, sa création en 2019 lui a donné la possibilité de signer des partenariats avec plusieurs studios externes derrière des jeux comme Lemnis Gate, FAR: Changing Tides ou encore Struggling.

Mais la collaboration qui nous intéresse ici et celle avec Complex Games à qui l’on doit le RPG tactique au tour par tour Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters sorti en mai dernier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle a visiblement ouvert la porte à l’acquisition du studio canadien par la société britannique qui est officielle depuis hier.

Des projets encore plus ambitieux à l’avenir ?

Dans le communiqué publié sur le site officiel de Frontier Developments, son PDG Jonny Watts a notamment déclaré que « notre expérience avec Complex Games sur Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters a été formidable. Je suis ravi d’accueillir Noah et son équipe à Frontier en vue de faire grandir et évoluer notre équipe de développement au Canada. Il s’agit de la première acquisition de Frontier. Nous continuerons d’explorer les opportunités d’accroître nos ressources afin de développer et d’entretenir davantage notre catalogue. »

De son côté, Noah Decter-Jackson, patron de Complex Games, a répondu ceci : « Travailler avec Frontier sur Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters a été une expérience formidable et je suis excité par nos plans de croissance pour notre studio de Winnipeg. Je suis vraiment fier des réalisations de Complex Games et je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce succès pendant de nombreuses années. J’ai hâte de développer encore plus de grands jeux à l’avenir au sein de Frontier. »

En attendant de savoir précisément ce qui découlera de cette acquisition dans les années à venir, rappelons que Warhammer 40.000: Chaos Gate – Daemonhunters est disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store.