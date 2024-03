FOUNDRY : Le jeu de construction d’usine sandbox de Channel 3 et Paradox Interactive sortira en accès anticipé le 2 mai sur PC

Lancement du chantier programmé dans quelques semaines

Conçu par une équipe composée notamment de Mark Laprairie et Johann Seidenz qui ont travaillé sur les titres Hot Lava, Don’t Starve Together et Oxygen Not Included chez Klei Entertainment, ce jeu en vue à la première personne nous invitera à bâtir l’usine de nos rêves, seul(e) ou à plusieurs en coopération locale ou en ligne, dans un univers tout en voxels et généré de manière procédurale. Extraction manuelle ou automatisée de différentes ressources, fabrication de machines en tous genres, recherche de technologies diverses et variées… les développeurs nous promettent de nous confronter à de nombreux défis logistiques au fur et à mesure de la partie.

Rendez-vous d’ici quelques semaines pour découvrir l’early access de FOUNDRY sur PC via Steam.