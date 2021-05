Forza Horizon 5 pourrait finalement prendre place au Mexique

Les rumeurs vont bon train concernant la localisation de Forza Horizon 5, qui n’est toujours pas officiel. La destination du Japon a longtemps été celle qui revenait le plus dans les discussions, mais ces derniers temps, le vent semble plutôt se tourner en direction du Mexique, ce que Jeff Grubb de VentureBeat affirme également de son côté.

Alors, Japon, Mexique ou aucun des deux ?

I'm doing my Duolingo Spanish lessons as well.

el coche va vroom https://t.co/14xkqZy6PL — Jeff Grubb (@JeffGrubb) April 24, 2021

Jez Corden de Windows Central avait tout d’abord laissé entendre cela avec un tweet, qui avait été appuyé par une réponse de Jeff Grubb comme l’indique VGC. Cependant, puisque le tweet en question peut être assez vague ou révéler de la spéculation, Grubb a pris la parole lors du podcast Iron Lords pour déclarer que oui, Forza Horizon 5 allait prendre place au Mexique selon lui :

« La rumeur était toujours sur le Japon c’est ça ? J’ai eu des faux screenshots il y a longtemps que je n’ai jamais partagé, qui étaient au Japon, et je me suis dit que ce n’était pas réel. Il s’est avéré qu’ils n’étaient pas réels. Mais je n’ai pas vraiment cherché, je me suis dit que l’on verra lorsque ça sortira, et il y a eu Jez [Corden] qui a dit « Je vais au Mexique avec ma voiture », et j’ai immédiatement eu des sources qui disaient « Oh, je me demande pourquoi Jez dit cela » et je me suis dit ohhh, okay, très bien. Donc ouai, c’est au Mexique »

Attention, il ne faut pas non plus prendre cela comme une confirmation. Il faut prendre cela avec des pincettes, d’autant plus que ce Forza Horizon 5 semble encore loin de nous, étant donné que l’on attend toujours une date pour Forza Mortorsport 8.