Annoncé lors du teaser de lancement de la saison 3 de Fortnite, la disponibilité des véhicules avait été repoussée il y a quelques semaines, alors que tous les joueurs les attendaient pour le 21 juillet.

C’est avec une succession de tweets que les comptes officiels du jeu ont annoncé l’arrivée des véhicules avec une nouvelle mise à jour exceptionnellement portant un nom : #FolleVirée. Alors à quoi s’attendre ?

Faites rugir les moteurs

Au programme, 4 véhicules différents sont attendus. Nous ne savons pas encore si ces 4 véhicules seront disponibles dès cette mise à jour d’aujourd’hui ou progressivement. On pourra retrouver un véhicule de course, un pick-up, un camion et une citadine.

Chacune d’entre elle possède des caractéristiques notamment en terme de consommation d’essence. Car oui, il vous faudra faire le plein pour en profiter. Plusieurs stations services sont disponibles sur la carte depuis le début du chapitre 2, mais elles ont été mises à jour avec cette saison 3 en gagnant en grosseur et en nombre.

Les joueurs parviennent à rentrer dans les fichiers du jeu ont également trouvé d’autres véhicules du style voiture de police, taxi etc. Ces véhicules seront très probablement disponibles dans un mode de jeu temporaire à base de courses effrénées et endiablées.

À noter également que plusieurs armes ont été aperçues sur une image officielle du jeu : le retour du pistolet à pompe chasseur, des torches enflammées (qui pourraient servir à enflammer des véhicules ou des bâtiments), tandis que des explosions se produisent en arrière plan.

Sachez enfin que le nombre de véhicules disponibles en simultané sur la carte sera variable dans les parties pour que les joueurs ne passent pas leur temps dans les véhicules surtout en fin de partie.

Il reste cependant quelques interrogations : les stations essences seront-elles utilisables à l’infini dans chaque partie ou uniquement une seule fois, combien les voitures infligent de dégâts à des joueurs si on leur rentre dedans, ainsi que la présence de plusieurs jerricans isolés sur la carte qui pourraient très bien servir également de réserve en cours de partie.

Nous ne manquerons pas de vous faire vivre toutes les nouveautés dans un article récapitulatif plus tard dans la journée. En attendant n’hésitez pas à consulter tous nos guides sur cette saison 3 afin de réussir tous les défis disponible jusqu’ici.