Flea Madness

Flea Madness est un jeu de mêlée multijoueur développé par le studio Missset et prévu pour les consoles de la nouvelle génération. Dans Flea Madness, vous incarnez une puce extraterrestre qui rejoindra une équipe avec laquelle il faudra chasser, manger et écraser nos amis et ennemis. Il y aura plusieurs modes de jeu, comme le Flea For All, où il ne devra rester qu'une seule puce. Les puces pourront aussi être améliorées à l'aide de compétences.