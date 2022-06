Flat Eye revient sur son système de modules à travers un nouveau trailer

Pendant ce long tunnel de conférences, plusieurs présentations se sont attardées sur les jeux indépendants. C’est le cas du Guerrilla Collective 2022, avec ses (très) nombreux trailers, où il est parfois difficile de s’y retrouver. Parmi les nombreux titres montrés, on a pu revoir un certain Flat Eye, production française, qui nous mettra aux commandes d’une station-service du futur.

Un peu de gameplay la pompe à la main

Chapeauté par le studio Monkey Moon, développeurs lyonnais que l’on connait pour le très sympathique Night Call, ce Flat Eye est un jeu de gestion simulation saupoudré d’un peu de narration qui nous envoie dans un univers futuriste. On incarne un gérant de station-service, qui devra chercher et construire différents modules pour satisfaire les clients.

C’est cette fonctionnalité qui est mise en avant dans cette nouvelle bande-annonce. On voit comment les services peuvent être améliorés et à quel point ils sont importants pour garder la satisfaction de la clientèle. Les toilettes par exemple, sont évidemment super importantes.

Pour l’instant, Flat Eye n’a pas de date de sortie mais devrait arriver plus tard dans l’année sur PC. On avait pu le voir un peu plus en détail il y a quelques semaines et l’on vous dit tout dans notre preview.