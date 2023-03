Final Fantasy XVI : Un court extrait de gameplay montre les capacités de Talgor, le compagnon canin

Amateurs de doggos, ceci est votre moment. Final Fantasy XVI nous racontera l’histoire de Clive et sera surtout centré sur lui, mais le protagoniste aura également à ses côtés le chien-loup Talgor (Torgal en VO), un compagnon fidèle qui va le suivre à travers différentes étapes de sa vie et de son voyage. Il sera le seul équipier qui sera présent durant presque l’intégralité de l’aventure selon les propos de Naoki Yoshida, et même le seul personnage à qui l’on pourra vraiment donner des ordres en dehors de Clive, ce qui montre à quel point il sera essentiel. Il fallait donc bien nous montrer tout cela en vidéo.

He Protec but He Also Attac

C’est un court extrait qui a été partagé par le compte officiel du jeu, qui nous montre Clive dans un environnement plus ou moins inédit.

Cette brève séquence illustre bien le fait qu’il sera possible de donner des indications succinctes à Talgor afin d’effectuer des combos avec Clive. Ce brave toutou promet d’être très féroce et d’être capable de maintenir les ennemis en l’air afin que notre héros puisse enchaîner des attaques aériennes pour infliger plus de dégâts.

D’autres séquences du genre devraient être montrés durant ces prochains jours, n’hésitez donc pas à garder un oeil sur le compte Twitter en question.

Final Fantasy XVI sortira le 22 juin prochain sur PlayStation 5.