Final Fantasy : Naoki Yoshida partage ses doutes concernant l’état actuel de la série

La licence Final Fantasy est aujourd’hui l’une des plus populaires au monde. Pourtant, lorsque l’on s’intéresse aux chiffres de ventes des derniers épisodes en date, on est évidemment bien loin d’autres sagas phénomènes, que ce soit GTA, Call of Duty, ou même God of War (le dernier épisode en date s’est vendu deux fois plus que Final Fantasy XV par exemple). Pourtant, elle reste la marque d’excellence de Square Enix, et il suffit de voir les réactions autour de Final Fantasy XVI pour voir que l’engouement est toujours présent. Mais pour Naoki Yoshida, la situation actuelle de la série n’est pas idéale.

Une licence qui ne peut pas satisfaire toutes les demandes

Le producteur du seizième opus a accordé une interview chez Inverse dans laquelle il revient sur l’état actuel de la licence. S’il est évidemment très enthousiaste à l’idée de voir arriver ce Final Fantasy XVI, et de voir Final Fantasy XIV se développer toujours plus, il reste pragmatique concernant la place de la série dans l’industrie actuelle :

« Pour ce qui est de savoir si Final Fantasy s’adapte avec succès aux tendances de l’industrie, je pense que la série est actuellement en difficulté. Nous sommes maintenant à un point où nous recevons une grande variété de demandes concernant l’orientation de notre game design. Pour être honnête, il serait impossible de satisfaire toutes ces demandes avec un seul titre. Mon impression actuelle est que tout ce que nous pouvons vraiment faire est de créer plusieurs jeux et de continuer à créer le meilleur possible à tout moment. »

Il est vrai que la série n’a pas pour réputation de suivre les tendances du moment, sauf quand Square Enix s’entête à décliner Final Fantasy VII sous toutes ses formes, comme avec du Battle Royale. Mais Yoshida nous rassure, tant qu’il pourra créer des jeux, il le fera. Il a même des envies concernant un nouveau MMO :

« Je suis le genre de personne qui est heureuse tant qu’elle peut créer des jeux, alors même s’il n’y a rien de particulier actuellement, je pense parfois que j’aimerais créer un autre MMORPG, à partir de zéro, avant de mourir. »

Voilà qui pourrait intéresser Square Enix, si jamais Final Fantasy XIV venait à tirer sa révérence.