Le film Super Mario Bros. nous montre de nouvelles images du Royaume Champignon

Nous avions eu droit à un gros trailer fin novembre dernier, mais vous reprendrez bien un peu d’images du film Super Mario Bros à l’occasion des Game Awards. Le clip diffusé lors de l’évènement nous partage un court passage bourré de références visuelles et musicales alors que Mario et Toad parcourent le Royaume Champignon.

Trop de références tuent la référence ?

On a très bien compris que le film Mario réalisé par Nintendo et le studio Illumination sera bourré de références aux différents jeux du plombier moustachu. Là encore, durant ces une minute et trente-six secondes, nous assistons à un déluge de clins d’œil avec des blocs de pièces, des plateformes, des objets… Sans oublier différents thèmes musicaux qui s’enchaînent durant ce court instant. En route pour sauver son frère Luigi, Mario et Toad font un petit tour en ville avant de rejoindre le château de la princesse Peach.

Toujours est-il que le travail d’Illumination est incontestablement bluffant et que l’humour fait mouche encore une fois avec cet extrait. Plus on en voit et plus on a hâte d’aller voir cette adaptation ambitieuse en salle. La version française (que le monde entier nous envie) devrait arriver d’ici peu, il faudra se contenter pour le moment de la performance de Chris Pratt qui prête sa voix à Mario.

Le film Super Mario Bros sortira en salles le 29 mars prochain en France.