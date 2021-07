Le film anime Mortal Kombat Legends: Battle Of The Realms dévoile son premier trailer

Warner Bros. Animation et NetherRealm Studios ont récemment annoncé le film anime Mortal Kombat Legends: Battle Of The Realms, qui fait suite à Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge et qui se concentre un peu plus sur les personnages de Sonya Blade et Johnny Cage. On a aujourd’hui droit à un premier trailer, publié par IGN, pour découvrir ce que nous réserve ce film.

Le tournoi se transforme en guerre

Un nouveau tournoi pour sauver l’humanité sera ici au centre de l’intrigue, et sera une suite directe du film centré sur Scorpion. Le film sera réalisé par le réalisateur du précédent long-métrage, Ethan Spaulding, et la plupart de casting vocal sera de retour, notamment Joel McHale et Jennifer Carpenter dans les rôles de Johnny et Sonya.

Mortal Kombat Legends: Battle Of The Realms sera disponible en version physique et numérique dès le 31 août prochain.