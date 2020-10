Après quelques extraits dévoilés par-ci par-là sur la toile ces derniers jours, le film Monster Hunter s’offre un trailer officiel. De nouvelles images rassurante ? Eh bien non.

Monster Soldier

That senses-shattering Diablos roar 😱 Hunters, feast your eyes & ears on the full @Monster_Hunter trailer. pic.twitter.com/tk0mSpSBXg — PlayStation (@PlayStation) October 14, 2020

Après avoir été reporté en 2021 pour finalement sortir en décembre 2020 dans les salles obscures, le film Monster Hunter adapté de la célèbre licence de Capcom s’offre un nouveau trailer assez long qui nous permet de cerner un peu plus son ambiance. Le long-métrage est réalisé par Paul W.S. Anderson, une homme surtout connu pour ses adaptions de Resident Evil au cinéma, on retrouve d’ailleurs la star de ces films, Milla Jovovich, qui incarne ici l’un des protagonistes aux côtés de Tony Jaa.

Pour résumer grossièrement le scénario, il s’agit de suivre une escouade de l’armée américaine perdue dans un monde inconnu rempli de monstres. Avec l’aide des chasseurs du coin, représentés par le personnage de Tony Jaa, ils vont devoir combattre ces créatures en trouvant un moyen de rentrer chez eux.

Le point rassurant que le trailer nous montre, c’est que l’on retrouvera un design et une modélisation des monstres assez fidèles à ce que l’on connait. On peut y apercevoir un Diablos, un Rathalos ou encore un Gore Magala vers 1:38 mais aussi des créatures plus communes comme des Apceros. Malgré tout, l’ambiance militaire prédominante dans ce trailer ne rassure pas vraiment quand à la qualité du film et surtout en matière de fidélité à l’ambiance de la série.

Même si les inquiétudes sont plus grandes que les espoirs pour le moment, on attendra la sortie définitive pour confirmer ou démentir ce premier ressenti plus que mitigé.