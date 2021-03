FIFA : Un employé de Electronic Arts aurait vendu des cartes FUT illégalement, l’éditeur réagit

Le mode FIFA Ultimate Team, ou FUT pour les intimes, est l’un des aspects les plus réputés des derniers jeux FIFA, même s’il est souvent sujets à polémique à cause de ses loot boxes. Ce mode a récemment fait parler de lui à cause d’une nouvelle loi en Allemagne qui pourrait rendre le jeu déconseillé au moins de 18 ans, et on apprend aujourd’hui qu’une autre affaire secoue le monde de FUT, avec des pratiques de reventes illégales de la part d’un employé de l’éditeur.

Des packs vendus à des sommes exorbitantes

So we grind/trade/open packs and can’t touch these PIM players but EA employees sell them to people secretly for $1,700?!?! LOL I respect the grind but my god… pic.twitter.com/CCnhjZbcgH — Nick 🇨🇦 (@Nick28T) March 10, 2021

Plusieurs témoignages sont apparues ces derniers jours dans lesquels on apprend qu’un employé d’Electronic Arts proposerait à des joueurs d’acheter des packs de cartes Icônes contre de l’argent réel.

Les cartes Icônes représentent certains des joueurs les plus célèbres du monde et de toutes les époques du football, de Zidane à Ronaldo, et sont donc parmi les plus recherchées. L’employé aurait alors vendu certains de ces packs contre des sommes allant de 750 à 1 000 euros comme le rapporte Eurogamer, avec même des tarifs qui montait à 1 700 euros pour des cartes spéciales très rares.

On sait que beaucoup de joueurs dépensent parfois des fortunes dans ce mode, qui est régi par le hasard avec des loot boxes, et voir un employé d’EA profiter de cette situation a bien entendu déclenché une vive polémique.

Face à cette pratique, qui est bien entendu illégale, l’éditeur a directement réagit en publiant un message sur Twitter, indiquant qu’une enquête était en cours et que des sanctions seraient prises. EA nous promet de nous tenir au courant lorsque cela sera fait.

