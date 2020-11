FIFA 21 : Zlatan Ibrahimović accuse EA d’utiliser son image sans autorisation

Voilà une nouvelle qui n’est pas banale. Si vous suivez un tant soit peu le monde du football, vous savez sans doute que Zlatan Ibrahimović est un personnage haut en couleur, et il le prouve une nouvelle fois avec un tweet qui accuse Electronic Arts d’utiliser son image et son nom dans FIFA 21 sans que l’aval du sportif.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020