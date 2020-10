FIFA 21 : les versions PS5 et Xbox Series arriveront le 4 décembre

Lancé en début de mois, FIFA 21 sera à coup sûr l’un des titres les plus vendus de cette fin d’année, malgré les nombreuses critiques que l’on peut formuler sur cet épisode, en deçà des précédents. Et si des joueurs attendaient les versions PS5 et Xbox Series X pour profiter au mieux au du jeu, bonne nouvelle, ils n’auront pas à attendre trop longtemps.

Coup d’envoi en décembre

S’il sera bien possible de jouer à FIFA 21 sur votre PS5 ou Xbox Series X au lancement, cela se fera uniquement via la retrocompatibilité des deux machines. Pour jouer au vrai FIFA 21 next-gen, il faudra attendre le 4 décembre prochain pour avoir droit aux vraies versions PS5 et Xbox Series X | S.

Si vous possédez déjà le jeu sur PS4 et Xbox One, vous pourrez profiter d’une upgrade gratuite à condition de rester chez le même constructeur, donc de la PS4 à la PS5, et de la Xbox One à la Xbox Series X | S. Toute votre progression pourra également être transférée.