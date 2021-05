Fast & Furious Spy Racers: L’ascension de SH1FT3R se dévoile

Fast & Furious Spy Racers: L’ascension de SH1FT3R restera probablement l’annonce la plus improbable dans cette journée bien chargée (mais on compte sur toi Sonic !).

Non, Vin Diesel n’est pas dans le jeu

Puisque très visiblement, l’approche de Crossroads n’a pas marché, Vin Diesel mise désormais sur le dessin animé Netflix Fast and Furious : Les Espions dans la course pour imposer sa franchise dans le monde du jeu vidéo. Ainsi la Family cinématographique laisse le volant aux personnages de la série avec notamment le héros Tony, cousin de Dominic Toretto.

Et non au développement du jeu, on ne retrouve pas Slightly Mad Studios mais les italiens de 3DClouds à qui l’on doit par exemple All-Star Fruit Racing, Xenon Racer et surtout Race with Ryan avec l’enfant youtubeur du même nom, déjà édité par Outright Games comme le titre qui nous intéresse aujourd’hui.

Il faut avouer que cette bande-annonce n’aide pas à savoir s’il s’agit d’un gameplay hérité de Crossroads ou si l’on s’approche plus d’un Mario Kart-like. Et le site officiel ne nous avance pas plus en parlant de débloquer les armes et d’alliés contrôlés par l’IA si on n’a personne pour jouer en coopération locale ou en ligne.

Fast & Furious Spy Racers: L’ascension de SH1FT3R sortira en novembre sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.