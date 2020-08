Fantasy Friends : plongez dans un univers enchanteur en fin d’année

Fraîchement annoncé par Just for Games et Xaloc Studios, le jeu de simulation Fantasy Friends débarquera sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch en cette fin d’année 2020. Préparez-vous à devoir vous occuper de créatures magiques dans un monde ultra coloré et plein de fantaisie.

Quelqu’un pour s’occuper du panda volant ?

Prévu pour débarquer cet hiver, Fantasy Friends va vous permettre de vous occuper de pas moins de 12 créatures magiques, dans un univers enchanteur. Aidé par la fée Aurea, vous allez devoir répondre aux différents besoins de vos petites bêtes magiques pour obtenir un maximum de mana. Mana qui pourra être utilisé à son tour pour vous procurer de nouvelles créatures ou bien des cosmétiques en tout genre.

De nombreux événements pourront également arriver à tout moment pour vous permettre de compléter votre collection pour obtenir de nombreux objets exclusifs. Aucune date plus précise n’a été évoquée concernant la sortie du jeu de simulation.

