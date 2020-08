Fantasy Friends

Fantasy Friends est un jeu de simulation développé par Xaloc Studios où vous serez plongé dans un monde de magie et de fantaisie. Vous allez devoir prendre soin de pas moins de 12 créatures magiques en répondant notamment à leur besoin. Plus vos créatures seront choyées, plus vous obtiendrez de mana pour vous procurer davantage de créatures ou d'objets décoratifs en tout genre. Des événements ponctueront également l'aventure pour que la vie dans Fantasy Friends n'en soit que plus belle.