Fallout 5 : Bethesda a des idées pour cet épisode, mais il ne sortira pas avant longtemps

Avec Bethesda, il faut savoir prendre son mal en patience. Depuis quelques années, l’éditeur amplifie la taille de ses projets, et par conséquent, le temps entre chaque jeu est de plus en plus long, en témoigne l’attente autour de Starfield et The Elder Scrolls VI. Alors vous imaginez bien que Fallout 5, ce n’est pas pour tout de suite, ce qui n’empêche pas Todd Howard (directeur de Bethesda) d’en glisser un mot lors d’une interview chez IGN.

Un chantier à la fois

Lors de cet entretien, Howard expliquer alors avoir un « one-pager » pour Fallout 5, autrement dit un résumé ou un pitch, qui montre que les idées sont bien là pour ce nouvel opus. Il réaffirme que Fallout est une part importante de l’ADN de Bethesda, mais qu’avec les autres projets en cours, ce cinquième épisode n’est pas pour tout de suite :

« Je ne peux pas dire ce qui va se passer… si je pouvais agiter la main et sortir Fallout 5… vous savez, j’aimerai trouver un moyen d’accélérer ce que nous faisons, mais aujourd’hui je ne peux m’engager à rien, sur quand vont se passer les choses, à part le fait que nous nous focalisons sur Starfield puis The Elder Scrolls VI. »

Nul doute que Fallout 76 devait servir à faire patienter les fans de la série pendant de longues années, mais le pari n’a pas été des plus réussis. Pour revoir la série avec un nouvel opus ambitieux, il faudra donc attendre longtemps, très longtemps.