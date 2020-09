Falcon Age : Date de sortie sur Switch et Steam

Outerloop Games vient de dévoiler la date de sortie sur Nintendo Switch et Steam de leur jeu d’aventure solo à la première personne intitulé Falcon Age (dont vous pouvez lire ou relire notre test).

Ara et le faucon

Falcon Age, déjà disponible sur PlayStation 4 et PlayStation VR arrivera le 8 octobre sur Switch via le Nintendo eShop et sur PC via Steam. Ces versions seront livrées avec plus d’un an de mises à jour, des nouvelles quêtes, un système de mise à niveau pour votre faucon, une nouvelle cuisine et une nouvelle mécanique de chasse.

La version Switch prendra en charge les commandes tactiles pour caresser votre faucon ainsi que les commandes gyroscopiques avec les Joy-Cons. La version Steam, elle, prendra en charge la réalité virtuelle avec les casques les plus populaires tels que le Valve Index, le HTC Vive, l’Oculus Rift et le Quest.

Rappelons que dans cette aventure en solo à la première personne, vous allez contrôler Ara, vous apprendrez à chasser et à vous battre pour récupérer son héritage culturel dans l’art perdu de la chasse au faucon, le tout en faisant face à une force de colonisateurs sans scrupules.

Falcon Age est actuellement disponible sur PlayStation 4 et PlayStation VR et arrivera le 8 octobre sur Switch et PC.