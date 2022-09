Fairy Fencer F: Refrain Chord

Fairy Fencer F: Refrain Chord est la suite de Fairy Fencer F : Advent Dark Force, un RPG qui met la musique au centre des batailles. Le système Fairize est de retour dans cet opus et nous permet d'augmenter les capacités de nos personnages avec des compétences à enclencher en duo. Le gameplay de cet épisode est davantage tourné vers l'aspect tactique et stratégie, avec un terrain divisé en cases et une importance dans le placement des personnages.