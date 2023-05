Été : Découvrez ce nouveau jeu d’aventure relaxant et coloré centré autour de la peinture

On vous épargnera tous les jeux de mots à faire ici pour s’intéresser à ce que Été, un nouveau jeu de réflexion et d’exploration, a à nous proposer. Le titre nous vient de Montréal et plus précisément d’Impossible Studio, qui a pris part à l’AG French Direct de cette année étant donné que notre événement met en avant toute la francophonie du monde entier. Et il aurait été dommage de passer à côté de cette proposition artistique séduisante et colorée.