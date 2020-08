Entraînement cérébral du Professeur Rubik : les premières images

L’Entraînement cérébral du Professeur Rubik a dévoilé ses premiers screens lors de notre AG French Direct. De quoi en voir un peu plus sur les mini-jeux qui muscleront les cerveaux.

Plus fort que Kawashima ?

Microids et Magic Pockets nous ont envoyés ces quelques images, en français s’il vous plait, qui montrent que non, il ne s’agit pas seulement d’un simulateurs de Rubik’s Cubes. Ils servent de supports à de nombreux casses-têtes dans le domaine de la réflexion, des maths, de la mémorisation et du jeu avec les lettres. Et le Professeur Rubik sera là pour vous épauler dans votre programme d’entraînement quotidien.

L’Entraînement cérébral du Professeur Rubik sortira le 12 novembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac.