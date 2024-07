En Europe, les ventes de jeux depuis le début de l’année 2024 se portent mieux que ce qui était prévu

Le marché se maintient bien, mais pas grâce aux jeux de 2024

Les nouvelles données de Game Sales Data ont été relayées par GamesIndustry.biz et font état d’une première moitié d’année plus rayonnante que prévu. On parle ici de presque 80 millions de jeux PC et consoles vendus. Une baisse est cependant à noter : les ventes de jeux sont en baisse en comparaison à 2023, mais seulement de 1,6 %. Et ce n’est pas beaucoup.

Car rappelez-vous, durant la première moitié de 2023, les sorties de Hogwarts Legacy et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ont fait exploser les compteurs. Et c’est sans compter sur d’autres titres comme Diablo IV ou Resident Evil 4 Remake. Succéder à un début d’année comme celui-ci n’était pas chose aisée, mais le public européen a été au rendez-vous.

Il y a tout de même une nuance à apporter car en réalité, ce n’est pas tellement grâce aux jeux sortis en 2024 que l’on doit ces bons résultats. GSD souligne que les seuls jeux sortis en 2024 à se hisser parmi le top 10 des jeux les plus vendus sont Helldivers 2 et The Last of Us: Part II Remastered. Nul doute que Palworld aurait pu compenser cela mais les données exactes du jeu n’ont pas été communiquées et ne sont pas prises en compte dans l’étude (alors que l’on sait pourtant qu’il a dépassé les 15 millions de copies, si l’on ne se fie qu’à Steam).

Voici le classement (incomplet donc) des meilleurs ventes en Europe depuis le début d’année 2024 :

EA Sports FC 24 Helldivers 2 Grand Theft Auto 5 Hogwarts Legacy Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Modern Warfare 3 Fallout 4 It Takes Two Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege The Last of Us Part 2: Remastered

Pour ce qui est du mois de juin, on note une baisse de 19% par rapport à l’année passée puisqu’en 2023, Diablo IV et Final Fantasy XVI avait marqué les charts. Cette année, c’est EA Sports FC 24 qui profite de l’Euro de football pour se hisser à la première place, tandis qu’Elden Ring revient à la deuxième position avec la sortie du DLC Shadow of the Erdtree.

Et enfin, pour le marché des consoles, la lente agonie se poursuit. Une baisse de 24% est enregistrée sur les six premiers mois de l’année, avec une PS5 en baisse de 16%, qui s’en sort mieux que la Switch et ses -32% tandis que la Xbox Series (X et S) est à -37%. Le marché sera peut-être revitalisé l’année prochaine si la Switch 2 sort et si des consoles de mi-génération appraissent.