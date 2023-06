Embracer Group annonce annuler des jeux, fermer des studios et licencier des employés

Trop de rachats, ça pèse

Lars Wingefors, PDG d’Embracer Group, a publié aujourd’hui une lettre ouverte (qui semble avant tout s’adresser aux actionnaires) dans laquelle il explique les raisons de cette réorganisation. Pas besoin de la lire en entier pour tout comprendre : Embracer Group a acheté des licences et des studios à tour de bras, mais n’est plus en mesure de payer l’énorme masse salariale que cela représente.

Il fallait sans doute y penser avant, mais on comprend bien que l’entreprise rachetait avant des noms et des licences, plutôt que d’employer les artistes derrière ces projets. Il explique que ce besoin d’économies va permettre, à terme, de profiter de meilleurs bénéfices tout en offrant des expériences de jeux PC et consoles plus importantes.

On ignore encore l’étendue de la vague de licenciements qui va toucher les 17 000 employés de la structure, tout comme on ne sait pas quels studios ou quels jeux seront mis au placard. Le PDG déclare que tous les projets majeurs déjà annoncés sortiront bel et bien, ce qui laisse entendre que des projets de plus petite envergure déjà dévoilés au public pourraient être annulés. Il affirme que la plupart des projets qui seront jetés à la poubelle n’ont pas encore été annoncés publiquement.

Forcément, les studios les plus connus d’Embracer ont tous les yeux rivés sur eux. On pense à Crystal Dynamics, qui s’est vu être contraint de publier un tweet afin d’annoncer qu’ils ne seront pas concernés par ces mesures. C’est dire à quel point cette absence de clarification de la part d’Embracer est problématique.

On souhaite donc bon courage à toutes les personnes qui seront impactées par cette restructuration.