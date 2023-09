Electronic Arts supprime tous les jeux FIFA des stores en ligne juste avant le lancement d’EA Sports FC 24

Qui est coupable ?

On peut voir depuis plusieurs heures que les jeux FIFA, qui vont de FIFA 14 à FIFA 23, ne sont plus proposés à l’achat dans les différentes boutiques dématérialisées, en dehors des achats in-game pour FIFA 23. Ils restent accessibles via l’EA Play, mais vous ne pouvez plus les acheter via d’autres moyens, du moins en version numérique. Un retrait qui coïncide avec la sortie d’EA Sports FC 24, disponible dès ce vendredi 29 pour tout le monde, mais jouable via un accès anticipé depuis vendredi dernier.

Electronic Arts n’a pas encore communiqué sur le sujet, mais plusieurs hypothèses peuvent être faites. La première serait la volonté de pousser la marque EA Sports FC pour la sortie de son premier épisode en faisant disparaitre le nom de FIFA. La deuxième, est la plus probable, concernerait une histoire de droits avec la FIFA. L’organisation est peut-être derrière ce retrait maintenant que les deux entités ne collaborent plus ensemble, mais il est encore trop tôt pour l’affirmer.

On pourra arguer sur le fait que les fans de jeux de foot n’ont pas vraiment de raisons d’acheter des épisodes datant de plusieurs années quand la dernière itération en date est disponible (ce qui est faux, comme tous les fans de PES 6 le savent), mais cela pose évidemment le problème de la conservation des jeux. On ne sait pas encore si ces retraits sont temporaires ou non, s’il s’agit d’une erreur ou d’un vrai problème, mais dans le doute, conservez vos copies physiques de FIFA précieusement.

EA's annual football game, now called EA FC, no longer sports the FIFA name in its title. All prior entries in the series have been delisted from all major storefronts. Every FIFA title from 14 up to 23 can't be purchased anymore. FIFA 22 & 23 can still be played via EA Play. pic.twitter.com/VupU3Off44 — MauroNL (@MauroNL3) September 26, 2023