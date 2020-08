Eiyuden Chronicle : Un aperçu des combats au doux parfum de Suikoden

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes s’envole toujours plus haut avec une campagne Kickstarter qui se déroule très bien. Si vous n’étiez pas encore persuadé que le titre était le digne successeur de la mythique série Suikoden, cet extrait devrait vous convaincre.

A l’ancienne avec du neuf

Avec ce petit aperçu des combats de Eiyuden Chronicle (merci Gematsu), on constate que ce mélange de 2D et de 3D, tout en gardant ce gameplay tactique à la Suikoden, fait mouche. De même que les attaques qui proposent des effets sublimes. Le titre n’est pas encore prêt de sortir et les choses sont susceptibles d’être améliorées, mais nous sommes déjà clairement devant quelque chose de très prometteur.

Si jamais le projet vous intéresse, il vous reste encore 8 jours pour participer avant la fin de la campagne sur Kickstarter. A ce jour, le titre a engrangé plus de 2,6 millions d’euros et à validé énormément de contenu supplémentaire grâce au surplus. Si vous voulez en savoir plus, nous avons récemment sortie une vidéo Youtube qui résume ce que l’on sait du jeu.

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est prévu pour l’automne 2022 sur Xbox One, Xbox series X, PS4, PS5, et sur « la prochaine console de Nintendo » si elle voit le jour d’ici là.