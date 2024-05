Echoes fait son shadowdrop, shadowdrop, shadowdrop…

Si vous ne connaissez pas Echoes, sachez tout d’abord que le jeu était sorti entre 2013 et 2015 sur iOS et Android au format épisodique, avec un total de cinq parties. Il s’agissait du premier jeu de son studio Nova-box fondé en 2007 à Bordeaux et qui avait démarré dans le support pour productions DS et applications mobiles. Et depuis, l’équipe a sorti Along the Edge, Seers Isle, Across the Grooves et End of the Line.

Mais on oublie jamais sa première fois et c’est pour cela que Nova-Box a décidé de faire un remake disponible aujourd’hui sur Switch, PC, Mac et Linux, une version qui comprend bien évidemment tous les épisodes dès maintenant et qui bénéficie de toute l’expérience acquise en dix ans par son équipe qui a retravaillé tout les aspects du projet.

D’accord mais c’est quoi Echoes ?

Echoes est un visual novel avec quelques légers éléments de point’n’click pour rechercher des indices. On y incarne le détective Ricky Fox qui part enquêter sur la mort de son meilleur ami dans la petite ville de Greenhearth qui cache évidemment bien des secrets. Pendant son investigation, notre héros va faire connaissance avec les habitants et décider qui semble être de confiance ou non.

Cela aura évidemment un impact sur l’aventure et sur laquelle des quatre fins vous pourriez tomber en allant plus ou moins dans le fantastique et l’horrifique. Le jeu est en noir et blanc mais son style graphique change de chapitre en chapitre pour suivre l’évolution du héros avant un final en couleurs. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, son remake ou les influences par exemple, vous pourrez aussi bientôt lire notre interview du co-auteur Geoffroy Vincens.

On le répète, Echoes est donc disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch, PC, Mac et Linux via Steam.