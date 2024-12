EA Sports FC 25 : L’événement Winter Wildcards débute aujourd’hui

Winter Wildcards !

Avec l’événement Winter Wildcards (couplé à la présence du Best Of Campaign dans les packs avec par exemple Mbappé Rush, Vinicius TrailBlazers ou encore Hansen Centurion), EA Sports FC 25 apporte des améliorations inspirées par les campagnes passées, présentes et les futures potentielles de l’équipe ultime ainsi que des changements de position, de style, une statistique à 99 et autres.

Ronaldo (95) et une carte Baby notée à 90

Haaland (94) en tant que DC et de BU

Hansen (93)

Vinicius (93) en AG et en BU

Carlos Alberto (92) en DC et en MDC

Xavi (91)

Hazard (91)

De Jong (91) en MDC et en MC

Yaya Touré (90)

Rice (90)

Scholes (89)

Hagi (89)

Di Natale (89) en AG et en BU

Mascherano (89) en DC et en MDC

Pedro Porro (89)

Lacazette (89)

Al Dawsari (89)

Lookman (89)

Lavelle (89)

Prejo (88)

Icardi (88)

Tillman (88)

Janssen (88)

Al Owairan (87)

Guéhi (87)

Undav (87)

Sergio Gomez (87)

Orban (87)

Vivian (87)

Delap (86)

Van den Boomen (86)

Dinkci (86)

Sahraoui (86)

EA Sports FC 25 est disponible depuis le 27 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series.