Dust & Neon : Le twin-stick shooter roguelite sortira le 16 février sur PC et Nintendo Switch

Si jamais vous gardez toujours un œil très attentif sur l’univers des jeux indépendants, vous n’êtes peut-être pas passés à côté de Dust & Neon. Annoncé de manière assez discrète fin août 2022, ce twin-stick shooter roguelite développé par le petit studio suédois David Marquardt Studios et édité par Rogue Games (Arcanium, Under: Depths of Fear, The Last Case of Benedict Fox…) sera disponible le 16 février prochain sur PC, via Steam, et Nintendo Switch.

Le prince de la gâchette est paré au combat

Pour ceux et celles qui n’ont jamais entendu parler de ce titre, celui-ci nous propose de suivre le périple ardu d’un mystérieux prince de la gâchette dans une version alternative, à la fois futuriste et post-apocalyptique, du Far West. Dans le cadre d’une campagne promettant une durée de vie d’une bonne dizaine d’heures en ligne droite, ce personnage est prêt à mourir autant de fois que nécessaire dans le seul but de vaincre les nombreux robots menaçants qu’il croisera sur sa route.

Rendez-vous dans environ deux petites semaines pour découvrir Dust & Neon sur PC et Switch.