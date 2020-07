Dreamscaper arrive bientôt en Early Access sur PC

Afterburner Studios vient d’annoncer que leur Action-RPG Rogue-Lite, Dreamscaper, sera disponible en Early Access sur Steam le 14 août.

Combattre une dépression cauchemardesque

Alors que Dreamscaper se dévoilait quelque peu via un trailer il y a quelque temps, voici qu’une date en Early Access a été annoncé. Le 14 aôut prochain, vous pourrez aider l’héroïne prénommée Cassidy à combattre son effroyable dépression au travers de ses cauchemars.

Serez-vous assez courageux pour vous laisser entraîner dans le subconscient torturé de Cassidy ? Là où chaque sommeil est un cauchemar surréaliste… Pour cela, vous allez pouvoir jouir d’armes comme des pistolets, des Yo-Yo ou encore la capacité d’arrêter le temps lui-même.

Une fois réveillée, vous allez pouvoir interagir avec l’entourage de Cassidy afin de forger de nouvelles relations et de reconstituer les événements de sa vie qui la tourmentent. Cela vous permettra de débloquer des améliorations qui auront un impact sur son prochain rêve et la rendra plus forte.

Dreamscaper sortira le 14 août sur PC et Switch.